Мир фото Война за Карабах: обновленная карта боев Азербайджана с Арменией

2020-10-04 10:30 507

В сети появилась обновленная карта боев в Нагорном Карабахе, где обострился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает LiveuaMap.

На карте карабахского конфликта показали текущую ситуацию по состоянию на 3 октября. Как видно по размещению войск и линии фронта, азербайджанская армия идет в наступление.

Позже карту также опубликовало ВВС.

Азербайджан заявил, что в течение прошлых суток его войска, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника.

В Карабахе на северном и восточном направлениях идут ожесточенные бои. Минобороны Армении заявило о трех сбитых азербайджанских самолетах.

В результате обстрелов Степанакерта 2 октября 11 человек получили ранения, по предварительным данным 1 человек погиб. Всего в течение дня по городу было выпущено 4 ракеты – 1 днем, 3 — вечером.

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