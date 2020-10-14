Коронавирус В Киеве установлен антирекорд по числу погибших от Covid-19 за сутки

2020-10-14 13:45 87

В больницы столицы за 24 часа попали 78 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе и на Оболони. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 28 512.

В Киеве за последние сутки от осложнений коронавируса умер 21 человек - это самое большое суточное количество умерших от Covid-19 в столице с начала пандемии.

"За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за минувшие 24 часа в Киеве выявили 422 новых случая Covid-19. Так, заболели: 236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет; 153 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет; 14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы столицы попали 78 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 91, в Оболонском - 61, в Дарницком районе - 59 случаев.

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