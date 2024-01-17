Жизнь После завершения каникул в Киеве на 50% выросла заболеваемость коронавирусом среди детей

2024-01-17 08:24

После школьных каникул в Киеве на 50% выросла заболеваемость коронавирусом среди детей. Об этом в эфире КИЇВ24 рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Директор департамента подчеркнула, что возросла и общая заболеваемость респираторными заболеваниями, причем преимущественно среди взрослого населения, а заболеваемость COVID имеет другую тенденцию: количество новых больных среди взрослых уменьшилось, а среди детей выросло на 50%.

"Закончились каникулы, дети вернулись в школы - и состоялся обмен инфекциями", - пояснила Гинзбург.

Стоит также отметить, что по состоянию на сегодня ни в одном из регионов Украины не превышен эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

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