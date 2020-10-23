Детали В ЕС создан механизм наказания стран и их лидеров за нарушения прав человека

2020-10-23 23:40 582

Еврокомиссия намерена создать алгоритм введения санкций Европейского Союза за нарушения прав человека в любой стране мира.

"Еврокомиссия внесла предложение о создании санкционного режима за серьезные нарушения прав человека, где бы они ни происходили. Санкции будут заключаться в введении запретов на въезд и заморозке активов в банках ЕС", - заявил замглавы ЕК по прогнозированию Марош Шефчович.

По его данным, права человека все чаще нарушаются на глобальном уровне.

"В свете последних событий в Беларуси, инцидента с Навальным, ситуации в Венесуэле и Сирии от нас несомненно требуется создать отдельный санкционный режим", - сказал замглавы ЕК.

Так, теперь предложение Еврокомиссии должен рассмотреть Совет ЕС. В случае, если представители всех 27 государств Евросоюза поддержат новый санкционный режим, страны ЕС смогут предлагать имена иностранных физических и юридических лиц, которые, по их мнению, виновны в нарушениях прав человека за пределами Евросоюза, для их внесения в этот список.

При этом он признался, что не хочет использовать санкции как самоцель, это должен быть инструмент, который позволит менять поведение отдельных стран и институтов.

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