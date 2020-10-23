Сovid-19 на вершине мира: Непал из-за коронавируса закрыл доступ на Эверест

В непальском поселке Намче-Базар стало известно о случае заражения Сovid-19. В связи с этим Непал закрыл доступ на Эверест.
"В Намче-Базаре был зарегистрирован один случай заражения коронавирусом, после чего рейсы в район Эвереста были приостановлены до дальнейшего уведомления", - сообщает The Himalayan.
В поселок планируют отправить группу врачей для сбора массовых проб для тестирования.
Отмечается, что прекращение полетов негативно скажется на треккинге в районе Эвереста.
По данным сайта Worldometers Непал находится на 34-м месте по количеству инфицированных Сovid-19. С начала пандемии коронавируса в стране инфицировано более 148 тыс. человек, из которых 812 случаев закончились летальным исходом.
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