Мир В Непале открыт первый центр традиционной китайской медицины

2024-08-13 15:37

В Непале открыт современный лечебно-профилактический центр традиционной китайской медицины (ТКМ).

Центр расположен в Бхаратпуре, на территории местной онкологической больницы Коирала, которая ранее также была построена при активной поддержке Китая.

За предыдущие три десятилетия в капитально отстроенную больницу Коирала в рамках сотрудничества в сфере здравоохранения было направлено более 250 китайских мастеров традиционной медицины.

Открытый Центр ТКМ станет первым, построенным в Непале.

Игорь Шевырев.

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