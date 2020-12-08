Мир Новые измерения показали, что высота Эвереста изменилась почти на целый метр

2020-12-08 22:00 112

Гора Эверест, которая считается высочайшей в мире, прибавила в росте еще 86 сантиметров, достигнув 8848,86 м.

Об этом заявили министры иностранных дел Непала и Китая на совместной пресс-конференции во вторник, 8 декабря, передает Nepali Times.

Так, новую высоту горы объявили министр иностранных дел КНР Ван Ин и его коллега из Непала Прадипом Гьявали. Дипломаты обменялись поздравлениями от председателя ЦК Китая Си Цзиньпина и президента Непала Бидья Деви Бхандари.

Мероприятие состоялось за три дня до Международного дня гор, который отмечается 11 декабря. Высота Эвереста 8848 м была принята еще с 1955 года, однако в зависимости от специалистов, которые ее считают, величина составляла плюс-минус 12 метров. Объявление новой высоты было отложено из-за пандемии коронавирусной болезни и чиновники обеих стран молчали об этом.

Отметим, что за последние полтора века измерение высоты горы изменилось ввиду того, что стали доступны более точные методы съемки. Помимо этого реальная высота гималайских вершин не постоянна, так как тектоническое давление может поднимать или опускать горы. Гора Эверест поднимается примерно на 1 см в год, но это, возможно, происходит одновременно с выветриванием горной породы.

Напомним, весной непальские власти приостановили выдачу туристических виз из-за коронавируса и отменили все экспедиции альпинистов на Эверест.

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