Мир фото В упавшем метеорите нашли следы внеземной жизни

2020-10-28 16:30 207

 

В небесном теле, упавшем на территорию США, нашли чистую внеземную органику. Это стало возможным благодаря оперативности сотрудников NASA.

Внутри метеорита, который упал два года назад на лед одного из озер штата Мичиган, геологи нашли чистые запасы органики, которые пережили его полет через атмосферу Земли. За движением объекта следил специальный погодный радар NASA. Именно благодаря этому ученые и успели собрать образцы метеорита до того, как их сильно загрязнила земная органика, пишет Daily Mail.

"Нас часто спрашивают, есть ли в метеоритах следы жизни. Часто они там действительно встречаются, только эта жизнь всегда земного происхождения. Как только фрагмент небесного тела падает на Землю, его сразу же заселяют бактерии или лишайники. В данном случае нам повезло: метеорит упал на замерзшее озеро, его нашли достаточно быстро, и он не успел сильно загрязнится", - рассказал один из авторов исследования, доцент Чикагского университета (США) Филипп Хек.

В первые мгновения существования на Земле не было больших запасов воды и органики. Это связано с тем, что подобные молекулы разрушало ультрафиолетовое излучение Солнца или их уносило в открытый космос еще до того, как сформировался зародыш нашей планеты.

За последние десять лет ученые собрали множество доказательств того, что теоретически источником первичной земной органики могли быть и кометы, и астероиды. К примеру, выяснилось, что в составе таких объектов могут быть спирты, сахара и другие органические соединения, из которых могут формироваться аминокислоты и другие соединения, важные для возникновения жизни.

В общей сложности Хек и его коллеги собрали около дюжины фрагментов Гамбургского метеорита общей массой около одного килограмма. Исследователи изучили их структуру, состав и происхождение.

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Оказалось, что это небесное тело принадлежит к относительно редкой разновидности – хондритам типа H4, которые примерно на треть состоят из железа, никеля и оливина. Ученые предполагают, что такие небесные тела представляют собой фрагменты астероида Геба. Внутри некоторых фрагментов метеорита ученые нашли множество органических веществ, которые не разрушились во время его падения на Землю.

 

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