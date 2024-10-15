Мир фото В туннелях "Хезболлы" нашли роССийское оружие, - BILD

2024-10-15 17:37

 

Тоннели расположены на глубине 8 метров. Они имеют стальные перегородки и двери, а входы - в жилых домах.

В логовах террористов ливанской "Хезболлы" на юге страны нашли российское оружие.

Как сообщил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, группу журналистов пустили в шиитскую деревню на юге Ливана, в нескольких километрах от границы Израиля. Путь туда занял всего 25 минут, а местных в селе почти не осталось.

Сейчас деревня находится под контролем ЦАХАЛ, на минарете развевается флаг Израиля. Ронцхаймер заявил, что в этой деревне нашли сеть туннелей "Хезболлы". Там террористы хранили оружие и ракеты. Тоннели расположены на глубине 8 метров. Они имеют стальные перегородки и двери, а входы - в жилых домах.

Контр-адмирал, глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари провел журналистов в захваченные туннели. В этой деревне боевики планировали атаку на Израиль, которая бы превзошла 7 октября 2023 года. Там боевики оборудовали себе кухню с бытовой техникой, запасом провизии и кофеваркой.

На стене спальни террористов висел портрет убитого главаря Хасана Насраллы, рядом лежало оружие и легкие транспортные средства. Хагари отметил, что эти бункеры оборудованы гораздо лучше, чем аналогичные сооружения ХАМАС в Газе:

"Всего несколько дней назад я видел в другой деревне ракеты, доставленные туда из Ирана через Сирию. Иранское и российское оружие".

Война на Ближнем Востоке - последние новости

Иран находится в отчаянии из-за обострения на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший командующий американскими силами на Ближнем Востоке Фрэнк Маккензи.

Он отметил, что Тегеран оказался загнанным в угол после недавнего не слишком успешного ракетного удара по Израилю.

Как сказал военный, главный союзник Тегерана в регионе, Хезболла, была "обезглавлена", а собственные наступательные возможности Ирана "серьезно ограничены".

Как известно, 8 октября Израиль заявил о ликвидации командующего штабом "Хезболлы" Сухайла Хусейна Хусейни. Он сыграл решающую роль в передачах оружия из Ирана.

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