ВОЙНА В Украине Мобилизованного сотрудника Львовского университета нашли в тяжелом состоянии на обочине трассы в Житомирской области

2025-02-10 11:33

На обочине трассы в Житомирской области нашли и госпитализировали сотрудника Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко, который после прохождения ВВК был доставлен в военную часть А2900. Об этом сообщил друг призывника Владислав Кононов.

По его словам, Бильченко похитили работники ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9.00 утра, когда он шел на работу во львовский университет Ивана Франко, где работал старшим лаборантом кафедры ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные занятия.

"Доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Однако его заставили пройти ВВК всего за два часа, без должного медицинского осмотра! Большинство врачей он даже не посетил", – заявил Кононенко.

Он добавил, что Бильченко страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС).

Кононов утверждает, что его друг "проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел соответствующие документы, запрещающие ему брать оружие в руки".

По его словам, Бильченко оказался очень быстро под Киевом и "после экспресс мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашел на обочине трассы мужчина и вызвал скорую".

Как пишет Украинская правда, Бильченко сам выпрыгнул из автомобиля во время транспортировки военными. Это произошло в Житомирской области.

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что Бильченко, не обновлявший военно-учетные данные, был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП, где прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой был признан годным к военной службе в ВСУ.

"Никаких медицинских или любых других документов, которые предоставляли ему право на отсрочку не представил", - отметили в ТЦК.

Напомним, 5 февраля 2025 года Бильченко был призван на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП города Львова. 6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой военной подготовки.

Как объяснили во Львовском областном ТЦК и СП, поскольку Бильченко работал лаборантом, он не приобретал самостоятельное право на отсрочку.

В 199-м учебном центре ДШУ подтвердили, что гражданин Бильченко был доставлен для прохождения подготовки в их центр, но 7 февраля при транспортировке в другой пункт назначения выпрыгнул из автомобиля.

Позже Военная служба правопорядка получила сообщение, что мужчина находится в больнице.

По словам спикера 199-го центра Анны Гаврилюк, для мужчины искали альтернативу прохождению военной службы, в частности - работать с компьютерной техникой, поскольку сам Бильченко заявил, что является IT-специалистом.