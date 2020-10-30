Украина Серийным поджигателем элитных авто в Одессе оказался пожарный

2020-10-30 12:41 222

В Одесской области задержан пожарный, который вместе с подельниками поджигал машины по заказу за денежное вознаграждение. 

"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении сотруднику одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Следствие установило, что пожарный из Днепропетровской области вместе с двумя сообщниками в период с декабря 2019 по апрель 2020 года мужчина поджог по заказу три элитных авто в Одессе.

Подожженные автомобили полностью уничтожены, их владельцам нанесен ущерб на общую сумму более миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще двое подельников пожарного, причастных к преступлениям, уже находятся под арестом.

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