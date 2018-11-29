фото-видео фото Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire

2018-11-30 15:46 129

Культовый американский производитель мотоциклов Harley-Davidson показал в Милане свой первый серийный электрический байк - модель LiveWire.

Как сообщили в пресс-службе компании, производство и продажи мотоцикла начнутся в 2019 году.

"Проект Livewire был модельным прототипом, созданным в 2014 году. Мы разрешили настоящим гонщикам тестировать мотоцикл по всему миру, а после чего собрали отзывы об особенностях мотоцикла. Их затем использовали для усовершенствования разработки нового мотоцикла LiveWire - электрического мотоцикла следующего поколения, который основывается на производительности оригинального прототипа", - сообщили в компании.

Известно, что LiveWire будет лишь первой из серии электрических моделей, и к 2022 году у марки появится полный модельный ряд электробайков.

Ранее Harley-Davidson объявила о частичном уходе из США. Компания переносит производство мотоциклов, предназначенных для европейского рынка, в другие страны. Такое решение было связано с тем, что ЕС ввел пошлины в ответ на торговые меры США.

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