фото-видео фото Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire

2018-12-31 15:45 3102

Культовый американский производитель мотоциклов Harley-Davidson показал в Милане свой первый серийный электрический байк - модель LiveWire.

Как сообщили в пресс-службе компании, производство и продажи мотоцикла начнутся в 2019 году.

"Проект Livewire был модельным прототипом, созданным в 2014 году. Мы разрешили настоящим гонщикам тестировать мотоцикл по всему миру, а после чего собрали отзывы об особенностях мотоцикла. Их затем использовали для усовершенствования разработки нового мотоцикла LiveWire - электрического мотоцикла следующего поколения, который основывается на производительности оригинального прототипа", - сообщили в компании.

Известно, что LiveWire будет лишь первой из серии электрических моделей, и к 2022 году у марки появится полный модельный ряд электробайков.

Ранее Harley-Davidson объявила о частичном уходе из США. Компания переносит производство мотоциклов, предназначенных для европейского рынка, в другие страны. Такое решение было связано с тем, что ЕС ввел пошлины в ответ на торговые меры США.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Роскошные авто и мотоциклы чиновников-коррупционеров уничтожили бульдозером

2018-08-27 19:02 2874

фото Трамп поддержал бойкот культовой американской компании Harley-Davidson

2018-08-13 15:16 1977

Умер самый жестокий серийный убийца в США Чарльз Мэнсон

2017-11-20 13:46 5446

В Киеве поймали "минера", который сделал почти 100 ложных звонков о взрывчатке

2017-01-11 10:15 3038

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire

2018-12-31 15:45 3102

фото Эмили Ратаковски к праздникам выставила в Instagram свои самые откровенные фото

2018-12-31 13:46 252

фото Наоми Кэмпбелл снялась в пикантной фотосессии и стала лицом NARS

2018-12-28 22:12 891

видео Богемская рапсодия Queen стала самой популярной песней ХХ века

2018-12-28 18:32 864
Все статьи раздела "фото-видео"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire 2018-12-31 15:45 3102
фото Эмили Ратаковски к праздникам выставила в Instagram свои самые откровенные фото 2018-12-31 13:46 252
фото Наоми Кэмпбелл снялась в пикантной фотосессии и стала лицом NARS 2018-12-28 22:12 891
видео Богемская рапсодия Queen стала самой популярной песней ХХ века 2018-12-28 18:32 864

Лента

19:30 Новый 2019 год: приметы, украшения на елку и праздничное меню
19:00 Развлечения на Новый год 2019: новогодние игры и конкурсы
18:30 Погода в Украине перед Новым годом: дождь, снег и сильные морозы
18:00 Новый год 2019: что нельзя делать в этот день
17:30 Как встречать Новый год 2019 по знакам зодиака
17:00 Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн
17:00 Митрополит ПЦУ Епифаний назвал новую дату Рождества
16:30 В Госдуме заявили, что не обязаны признавать новые морские границы Украины
фото 15:45 Harley-Davidson в 2019 году выпустит в продажу первый серийный электробайк - LiveWire
15:16 Витамины и БАДы от простуды и гриппа не спасут - как усилить иммунитет