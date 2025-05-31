Политика США изготовили первый серийный вариант самой мощной ядерной боеголовки для авиабомб

2025-05-31 10:31

США изготовили первый модернизированный серийный вариант мощной ядерной боеголовки В61 в версии 61-13 для оснащения авиабомб. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности.

"Первый блок был собран почти на год раньше начальной запланированной даты и менее чем через два года после первого объявления программы, что делает B61-13 одним из наиболее быстроразвивающихся и развернутых видов оружия со времен Холодной войны", - говорится в сообщении.

Известно, что мощность В61-13 достигает 360 килотонн. Это одна из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США. Работы по модификации боеголовки проводятся в Центре национальной безопасности Y-12 в Оук-Ридж в штате Теннесси, окончательная сборка авиабомбы осуществляется на предприятии Pantex Plant в городе Амарилло в Техасе.

"B61-13 предоставит президенту дополнительные ядерные варианты против более сложных и крупных военных целей; отдельно Министерство обороны будет координировать действия с NNSA для завершения и внедрения комплексной стратегии поражения труднодоступных и глубоко зарытых целей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что B61-13 будет сертифицирована только для использования стратегическими бомбардировщиками и развертывания с баз на континентальной части США.

В целом B61-13 является одной из семи текущих программ модернизации боеголовок, которые NNSA выполняет для обеспечения надежности и эффективности американского ядерного арсенала.