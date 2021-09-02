Мир Первого пойманного с помощью анализа ДНК серийного маньяка выпустили на свободу

2021-09-02 15:46

В Великобритании выпустили на свободу серийного маньяка Колина Пичфорка, осужденного за два изнасилования и убийства детей в 1980-х.

Мужчина был первым в Соединенном Королевстве осужденным, против которого использовали ДНК-доказательства.

Этот факт подтвердило Министерство юстиции, передает ВВС. Известно, что 61-летний Пичфорк останется под присмотром до конца своей жизни.

За решетку он попал в 1988 году за изнасилование и убийство 15-летних Линды Манн и Доун Эшворт. С первым ребенком мужчина расправился в ноябре 1983 года, а со вторым три года спустя. Обе жертвы были изнасилованы и задушены. После поимки Пичфорк в суде признал себя виновным в обоих убийствах и в январе 1988 года был приговорен к пожизненному заключению.

В июне Комиссия по условно-досрочному освобождению пришла к выводу, что Пичфорка можно освободить. По мнению экспертов, опасности обществу убийца больше не представляет. Комиссия также отклонила апелляцию министра юстиции Роберта Бакленда. При этом ранее осужденному дважды отказывали в условно-досрочном освобождении – в 2016 и 2018 годах.

Журналисты напомнили, что преступника долго разыскивали и поймали после беспрецедентного массового обследования 5000 мужчин с использованием новаторской по тем временам технологии анализа ДНК. 

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