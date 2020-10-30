Детали ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОДУКЦИИ MOTUL

2020-10-30 14:42 108

Если нужен самый качественный смазочный материал, то лучше всего купить масло Мотюль. В отличие от других брендов, производящих различную автохимию на своих заводах, французская компания занимается исключительно производством масла.

Мотюль: лидерство и инновации

Компания известна уже почти 160 лет, являясь самым старым брендом, выпускающим смазочные материалы. Motul первым смог предложить миру следующие виды масел:

  • всесезонное (в 1953 г.);
  • полусинтетическое (1960 г.);
  • синтетическое (1971 г.);
  • синтетическое биоразлагаемое (1972 г.);
  • на основе эстеров (1996 г.) и т. д.

Чтобы раскрыть все возможности смазки бренда, следует заливать её в двигатель с момента покупки автомобиля. Большой выбор типов масла позволяет выбрать подходящую модель под каждый современный автомобиль.

Уникальный состав

Motul – одна из немногих компаний, кто предлагает полностью синтетическую основу. Другие обычно используют лишь синтетические присадки. Такой уникальный состав обеспечивает лучшую защиту двигателя и контактирующих между собой деталей. Двигатель авто выдерживает более интенсивные нагрузки, поэтому смазочная жидкость используется даже в спортивных авто.

Владельцы современной техники могут выбрать подходящий состав жидкости не только по её марке. Французская компания выпускает моторное масло для разных типов вождения, различной степени износа самой силовой установки машины. То есть каждый владелец техники сможет выбрать подходящую модель смазки для конкретного автомобиля.

Есть ли недостатки?

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что масло действительно качественное. Его рекомендуют многие производители техники. В частности, концерны, выпускающие спортивные машины и мотоциклы. Motul много лет спонсирует такие соревнования.

Единственный недостаток – высокая цена продукции. Но, учитывая высокую степень защиты двигателя, этот недостаток можно простить. Лучше заплатить за качественную продукцию один раз, чем регулярно ремонтировать мотор по причине поломок, связанных с использованием низкокачественного масла.

 

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