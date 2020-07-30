Коронавирус У Зеленского обсудили плюсы адаптивного карантина

2020-07-30 16:30 162

Новый вид карантина, как ожидается будет более действенным в борьбе с распространением COVID-19.

Адаптивный карантин может эффективней контролировать распространение коронавируса в стране. Об этом шла речь во время селекторного совещания у президента Владимира Зеленского в четверг, 30 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования. Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом. Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас финализируется согласования сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции объединенных сил стабильная и контролируемая. Также он проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Одиночные обстрелы не является системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне, отметил Главнокомандующий ВСУ.

Как сообщалось, с августа в Украине меняют правила карантина. В стране введут деление на четыре зоны в зависимости от уровня заболеваемости.

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