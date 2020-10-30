Украина фото Смертельное ДТП на Крещатике: Чиновник времен Януковича на Range Rover влетел в остановку

2020-10-30 19:29 243

В Киеве на Майдане Незалежности автомобиль въехал в толпу людей, после чего протаранил еще несколько авто. Два человека погибли, еще трое получили травмы.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Крещатике. В результате ДТП погибли два человека и несколько человек получили телесные повреждения", - сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Предварительная причина ДТП уже известна. Водитель элитного  Range Rover не справился с управлением и со стороны улицы Институтской въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

По словам очевидцев, водитель не пытается тормозить. Он пролетел через саму площадь, по которой ходят люди. Некоторые услышав шум, успели отбежать, Те, кто стоял на остановке и кому авто двигалось со спины были сбиты.

 

В результате два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько – получили телесные повреждения. 

По данным СМИ, виновником ДТП стал некий 66-летней Юрий Назаренко, который до выхода на пенсию был специалистом по ценным бумагам и фондовому рынку. И служил чиновником во времена Ющенко и Януковича.

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