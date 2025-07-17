ВІЙНА В Україні Екс-чиновнику Міноборони повідомили про підозру у підробці документів, що завдал збитків на 275 млн

2025-07-17 09:31

Колишньому заступнику директора департаменту Міноборони повідомили про підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів, що завдало бюджету збитків у понад 275 млн. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років ексзаступник директора одного з департаментів уклав вісім державних контрактів на близько 3,1 млрд грн.

Водночас, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів № 178 від 2 березня 2022 року та ст. 195 Податкового кодексу України, до суми контрактів неправомірно включали податок на додану вартість.

Відповідно, внаслідок таких дій державному бюджету завдано збитків на понад 275 млн грн.

Окремо у пресслужбі зауважили, що під час досудового розслідування за ч.2 ст. 367 та ч. 4 ст. 358 ККУ суб’єкти господарювання відшкодували понад 201 млн грн.