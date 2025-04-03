ВОЙНА В Украине Количество деклараций украинских чиновников с криптовалютой выросло более чем в два раза

2025-04-03 09:31

Украинские чиновники в прошлом году подали более 2,1 тысячи деклараций с криптовалютой. Это в 2,2 раза больше, чем до полномасштабной войны, сообщает Опендатабот.

В частности, 2113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения. В целом, за последний год таких деклараций стало больше на 10%.

Больше всего криптовалюту декларируют представители силовых структур. Лидером среди них стала Национальная полиция Украины - 322 декларации - 15% от всех поданных.

В прокуратуре криптовалюту задекларировали 240 должностных лиц.

Среди судей - 227.

В городских советах - 119.

Среди представителей ВСУ - 77.

Сотрудники НАБУ - 38.

Больше всего декларантов с криптовалютой зарегистрировано в Киеве и области - 582 и 185 соответственно. Далее - Харьковская область (172 чиновника), Днепропетровская область (167) и Львовская область (133).

"Чаще всего должностные лица декларируют криптодоллары Tether (USDT) - 802 госслужащих. Bitcoin (BTC, XBT), несмотря на все колебания курса, стабильно занимает вторую позицию - 731 декларация. Ethereum (ETH) задекларировали 713 чиновников", - отмечает Опендатабот.

Рекордсменом по количеству биткойнов стал глава Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Олег Бондаренко - он задекларировал 80 BTC (около 279,4 млн грн на 1 апреля). Больше всего Ethereum указал депутат Сергей Майзель - 200 токенов (15,5 млн грн).

Наибольшие криптодолларовые активы задекларировал начальник департамента Офиса Генерального прокурора Виталий Бровко - 847 908 USDT (35 млн грн).

Несколько бывших чиновников, которые тоже могли попасть в топ, заявили о потере доступа к своим криптоактивам. Например, в 2021 году бывший заместитель главы Госгеонедр Роман Сарамага задекларировал 380,95 BTC (в настоящее время это около 1,33 млрд грн), но впоследствии сообщил, что не имеет к ним доступа. Подобная ситуация у депутата Подольского райсовета Одесской области Игоря Осипова, который потерял 1 800 ETH (более 140 млн грн).