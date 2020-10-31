Детали Путь к слабоумию: ученые доказали, что спорт может навредить мозгу

2020-10-31 12:30 198

 

Ученые из Дании провели исследование, которое показало, что физический труд и спорт могут быть причиной слабоумия, если связанные с ними нагрузки являются интенсивными. Соответствующие данные опубликовал журнал Medicine & Science in Sports.

Так, ученые наблюдали за 4721 мужчиной.

Специалисты установили, что физический труд и спорт могут быть причиной слабоумия, если связанные с ними нагрузки являются интенсивными.

"Если умеренные упражнения и нагрузки полезны организму, то тяжелая физическая активность способствует изнашиванию внутренних органов, в том числе мозга", - предупреждают эксперты.

Согласно их расчетам, тяжелая работа повышает риск развития слабоумия на 55% - в этом плане прежде всего опасна деятельность, осуществляемая на регулярной основе или длительное время.

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