ВОЙНА В Украине Украина вернет Крым комбинированным путем - Буданов

2022-12-26 16:00

Глава ГУР подчеркнул, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, а мнение людей, которые с этим не соглашаются, украинцев не интересует.

Украина освободит все захваченные Россией территории, а оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью LIGA.net, комментируя опасения политиков и экспертов стран Запада относительно того, что Крым является "красной линией" и исключительно дипломатической историей.

Он отметил, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, которые являются общепризнанными в мире. И если кто-то с этим не соглашается, то он не соглашается с принципами ООН и миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны.

"Мне не интересно слушать мнения каких-то людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все потерянные территории. Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - подчеркнул Буданов.

Оккупация Крыма Россией и прогнозы по его освобождению

Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году, введя войска на Крымский полуостров и провозгласив там свою власть. Россияне попытались легитимизировать и легализовать свою оккупацию Крыма, сфальсифицировав там проведение референдума о присоединении к РФ. Однако этот псевдореферендум не был признан ни ООН, ни одной цивилизованной державой мира.

Россия превратила курортный и туристически привлекательный полуостров в военную базу, и в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Впрочем, несмотря на масштабы развязанной Россией войны против Украины, один день которой эксперты сравнивают с месяцем в Афганистане, украинские военные успешно противостоят оккупантам, освобождают захваченные территории и готовятся к деоккупации Крыма.

По прогнозу руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, боевые действия в Украине должны закончиться к лету следующего года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году. А после окончания войны в Украине начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ.

Экс-командующий армии США Бен Ходжес также прогнозировал, что вопреки замедлению темпов контрнаступления ВСУ на разных участках фронта, полная деоккупация Украины будет осуществлена до лета 2023 года. Он уверен, что Украина вернет все свои территории, включая Крым. Ходжес добавил, что для более быстрого освобождения своих территорий Украина нуждается в танках от союзников, а озвученные риски, связанные с их поставкой, являются преувеличенными и должны отойти на второй план.

Заместитель Министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявлял, что война РФ против Украины может закончиться к концу весны 2023 года. Он сказал, что существует военный вариант освобождения Крыма с определенным сочетанием сил, ресурсов и не только. Но поспособствовать нашему успеху с Крымом может также и феномен "черного лебедя" - неожиданное для расчетов событие, которого никто не ожидал - с которым может столкнуться Россия внутри.