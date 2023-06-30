Мир Звуки космоса: Ученым впервые удалось услышать гравитационные волны галактики Млечный путь

2023-06-30 22:12

Группе ученых из Китая, Индии, Европы и Австралии удалось впервые услышать низкочастотные гравитационные волны, протекающие по Млечному пути. Об этом сообщает Space.

На протяжении почти десяти лет исследователи охотились на гравитационный фон - слабое, но устойчивое эхо гравитационных волн, которые, как считается, были вызваны произошедшими после Большого взрыва событиями. Хотя физикам было известно об этом фоне, сигналы гравитационных волн было трудно обнаружить. Теперь многолетние наблюдения окончательно подтвердили их наличие.

По словам астрофизика по гравитационным волнам из Университета Вандербильта Стивена Тейлора, астрономы окончательно не убеждены в причинах, вызывающих гул, обнаруженный сигнал является убедительным доказательством, он согласуется с теоретическими ожиданиями относительно гравитационных волн, возникающих от многочисленных пар самых массивных черных дыр во всей Вселенной.

Эксперты утверждают, что сигналы могут поступать от сверхмассивных черных дыр, вращающихся друг вокруг друга на сжимаемых на протяжении миллионов лет орбитах. Во время этого процесса они высвобождают энергию в виде гравитационных волн, звучащих по всей Вселенной.

Кроме того, эксперты подчеркивают, что фоновое жужжание гравитационных волн становится все более значимым. Это дает доказательства существования множества сверхмассивных черных дыр, которые могут слиться в ближайшие несколько тысяч лет.

Наша Солнечная система является крошечной частью спиральной галактики под названием Млечный Путь, которая состоит примерно из 300-400 миллиардов звезд, включая наше Солнце.

Ядро Млечного Пути состоит из древних звезд, окруженных роем молодых светил. Диаметр Млечного Пути около 100 000 световых лет, и чем дальше вы удаляетесь от центра, тем старше становятся звезды. Наше Солнце довольно старое и находится на расстоянии около 26 000 световых лет от центра Млечного Пути, где скрывается сверхмассивная черная дыра Стрелец A.