Детали В Харьковской области разворачивается настоящая интрига за губернаторство

2020-11-06 14:52 111

По инсайдерской информации, имеющейся у Персоны, Алексея Кучера снимут в ближайшее время (этот вопрос уже решён). Ни для кого не секрет, что Кучер контролировался во время своего губернаторства Арсеном Аваковым, Вадимом Слюсаревым, негласным куратором "Слуги народа" в регионе, и Сергеем Трофимовым, первым заместителем главы Офиса президента. Свою работу он провалил, как и многие другие губернаторы, из-за чего, в том числе, Трофимова убрали с должности.

Об этом пишет Информатор, информирует UAINFO.org

Понимая, что контроль над областью может быть потерян, Президенту всеми возможными способами будут пытаться предложить кандидатуру нового претендента на место главы ХОГА.

Арсен Борисович, Павел Фукс и Вадим Слюсарев, объединившись попытаются пропихнуть первого зама мэра Харькова– Игоря Терехова, который был заместителем председателя ХОГА во времена правления Авакова, в губернаторы. Его назначение может полностью узурпировать власть в Харьковской области и городе, пока Кернес отсутствует. И это понятно, так как лично Терехов занимался формированием списков в Харьковский городской и областной советы в интересах Авакова.

В свою очередь, издание Страна.ua в опубликованном материале предполагает, что Терехов может остаться в кресле секретаря горсовета.

Что касается возможных сменщиков Кучера, то в их числе называют сразу несколько фигур. Во-первых, это руководитель аппарата Днепропетровской области Айна Тымчук, которая когда-то работала у Кернеса, и Татьяна Егорова-Луценко - первый заместитель Кучера. Ее считают человеком куратора "слуг народа" в области Вадима Слюсарева.

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