ВОЙНА В Украине Александр Сырский подтвердил, что враг наращивает группировку войск в Харьковской области

2024-05-30 15:37

Рашисты наращивают группировку своих войск в Харьковской области, но этих сил недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва. Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

Он рассказал, что работал в бригадах и батальонах, ведущих оборону на Харьковском направлении для повышения оперативности в управлении и решении проблемных вопросов по наращиванию сил ВСУ на активных участках фронта.

По словам Сырского, враг продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечая - Липцы и в районе Волчанска, путем перебрасывания дополнительных полков и бригад с других направлений и полигонов.

"Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны", - подчеркнул он.

Сырский отметил, что ВСУ усилили оборону благодаря перебрасыванию резервов. А создание резерва боеприпасов обеспечило эффективное поражение армии РФ и понижение ее наступательных возможностей.

"Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами УАБов. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей УАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБом своих войск, маскировка и использование макетов", - написал главком.