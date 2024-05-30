ВОЙНА В Украине Александр Сырский подтвердил, что враг наращивает группировку войск в Харьковской области

2024-05-30 15:37

Рашисты наращивают группировку своих войск в Харьковской области, но этих сил недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва. Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

Он рассказал, что работал в бригадах и батальонах, ведущих оборону на Харьковском направлении для повышения оперативности в управлении и решении проблемных вопросов по наращиванию сил ВСУ на активных участках фронта.

По словам Сырского, враг продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечая - Липцы и в районе Волчанска, путем перебрасывания дополнительных полков и бригад с других направлений и полигонов.

"Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны", - подчеркнул он.

Сырский отметил, что ВСУ усилили оборону благодаря перебрасыванию резервов. А создание резерва боеприпасов обеспечило эффективное поражение армии РФ и понижение ее наступательных возможностей.

"Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами УАБов. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей УАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБом своих войск, маскировка и использование макетов", - написал главком.

subscriber subscriber

Еще по теме

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на Харьковском направлении

2024-05-24 08:26

Силы обороны в Харьковской области частично вернули позиции, захваченные врагом: что известно

2024-05-19 16:30

США пытаются ускорить доставку помощи Украине из-за продвижения оккупантов в Харьковской области

2024-05-15 21:37

Сырский о ситуации на фронте: имеет тенденцию к обострению

2024-04-28 11:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Александр Сырский подтвердил, что враг наращивает группировку войск в Харьковской области

2024-05-30 15:37

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

2024-05-30 14:29

Авиация и артиллерия Украины за сутки уничтожила 14 районов сосредоточения личного состава и техники врага

2024-05-30 13:35

ЧИ БУДЕ ПОВІСТКА ВВАЖАТИСЯ ВРУЧЕНОЮ, ЯКЩО ЗМІНЕНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ БЕЗ ВІДОМА ТЦК

2024-05-30 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Александр Сырский подтвердил, что враг наращивает группировку войск в Харьковской области 2024-05-30 15:37
ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 2024-05-30 14:29
Авиация и артиллерия Украины за сутки уничтожила 14 районов сосредоточения личного состава и техники врага 2024-05-30 13:35
ЧИ БУДЕ ПОВІСТКА ВВАЖАТИСЯ ВРУЧЕНОЮ, ЯКЩО ЗМІНЕНО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ БЕЗ ВІДОМА ТЦК 2024-05-30 10:27