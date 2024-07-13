ВОЙНА В Украине ВСУ выбили роССиян из села в Харьковской области, - DeepState

2024-07-13 08:30


Продолжаются бои в Урожайном и Красногоровке Донецкой области.

Силы обороны Украины выбили российские войска из села Сотницкий Казачок в Харьковской области, сообщает мониторинговый проект DeepState.

Отмечается, что россияне продвинулись у Воздвиженки, Юрьевки, в Раздоловке и Новоселовке Первой в Донецкой области.

Также продолжаются бои в Урожайном и Красногоровке Донецкой области.

Новое контрнаступление ВСУ - что сообщалось

Напомним, по прогнозам аналитиков из американского Института изучения войны (ISW), новое контрнаступление ВСУ может представлять собой серию комплексных операций в течение конца 2024 года и в течение всего 2025-го.

"Выход из текущей позиционной войны на Украине является сложной задачей как для российских, так и для украинских сил, а менее масштабные украинские контрнаступательные операции предоставляют возможности для достижения оперативно значимых целей без проблем, связанных с проведением более масштабных контрнаступательных операций", - отметили эксперты.

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ВОЙНА В Украине

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