Детали ISL:Cali Condors побеждает, а London Roar не сдается

2020-11-09 08:34 57

5-6 ноября, параллельно с седьмым матчем Лиги, но в вечерние сессии (16-00 – 18-00) в будапештской Duna-Arene сражались две американские команды – Cali Condors и NY Breakers, а также британская London Roar и японская Tokyo Frog Kings.

В первый день матча рисунок противостояния менялся несколько раз. Вначале казалось, что победаCali Condors, так же и как последнее место NY Breakers предопределены, а интрига состоит только в распределении второго и третьего мест между London Roar и Tokyo Frog Kings.

Представители «кондоров» выиграли первые пять заплывов.Келси Далия (Kelsi Dahlia) на дистанции 100 метров баттерфляем обошла на 0.01 секунды Марию Уаттель (Marie Wattel) из London Roar и принесла команде минимальный «джек-пот» в 10 очков; на такой же дистанции у мужчин первенствовали КалебДрессель (Caleb Dressel)и МарчинЧеслак (Marcin Cieslak)– без «джек-пота».

Далее с «джек-потом» в 12 очков Беата Нельсон (Beata Nelson) победила на дистанции 200 метров на спине у женщин, а Хали Фликингер (Hali Flickinger) добавила 5 очков за 4-е место.

У мужчин ту же дистанцию с таким же «джек-потом» выиграл РадославКавецкий (Radoslav Kawecki), правда его напарник занял последнее место и принес Cali Condors штрафное очко.

Далее Лилли Кинг (Lilly King) выиграла женскую дистанцию 200 брассом, но без «джек-пота», а ее напарница пришла последней. В результате, больше всего очков в данном заплыве получили «разрушители» – 12 (за 2-е и 4-е места).

В этот момент Cali Condors, набрав 67 очков,заметно оторвался от конкурентов – у London Roar и Tokyo Frog Kingsбыло по 44 очка, у NY Breakers – 28.

Однако, в этот момент «разрушитель» Марко Кох (Marco Koch) стал первым в заплыве 200 метров брассом у мужчин с «джек-потом» в 15 очков, при этом представители «кондоров» очков своей команде не принесли. И сразу же картина матча существенно изменилась: Cali Condors – 67 очков, Tokyo Frog Kings – 56, London Roar –54, NY Breakers –43 очка.

Далее в эстафете 4х100 метров вольным стилем у женщин «львы» – Фрея Андерсон (Freya Anderson),Мария Каменева (Maria Kameneva),Мария Ваттельи Анна Хопкин (Anna Hopkin) на 0.33 секунды обошли «кондоров» – Оливия Смолига (Olivia Smoliga),Наталия Хиндс (Natalie Hinds),Эрика Браун (Erika Broun)и Аллисон Шмидт (Allison Shmitt), но так как второй состав лондонцев занял последнее место и не принес очков команде, больше всего очков за заплыв получила Cali Condors – за 2-е и дележ 4-5 мест.

Далее команды по очереди предъявляли свои «козыри». Сначала КалебДрессельпобедил на дистанции 50 метров вольным стилем с «джек-потом» на 12 очков, а его напарник по Cali CondorsДжастин Ресс (Justin Ress) добавил 4 очка за 5-е место.

На аналогичной дистанции у женщин с таким же «джек-потом» победила КасияУасик (Kasia Wasick), аАрина Суркова (ArinaSurkova) добавила еще 7 очков за 2-е место.

Такой же «джек-пот» – 12 очков принес «львам» Андреас Вазаиос (Andreas Vazaios) на дистанции 200 метров комплексного плавания у мужчин (причем после первых 50-ти метров он шел только 6-м), к которым Дункан Скотт (Duncan Scott)добавил 6 очков за третье место. До последнего с победителем боролся КосукеХагино (KosukeHagino) из Tokyo Frog Kings, отстав всего на 0.28 секунды, а вот «кондоры», заняв два последних места в заплыве, очков не получили.

После этого все четыре команды уместились на дистанции в 18 очков: Cali Condors – 110 очков, London Roar –106, Tokyo Frog Kings – 97, NY Breakers –92 очка.

Далее Мелания Маргалис (Melanie Margalis) победила в женском заплыве комплексным плаванием на 200 метром с минимальным «джек-потом» в 10 очков, однако, благодаря 2-му и 4-му местам больше всего очков здесь взяли «лягушки».

Адам Пити (Adam Peaty) из London Roar на дистанции 50 метров брассом у мужчин минимально обошел Михаэля Эндрю (Michael Andrew)из NY Breakers и КалебаДресселяиз Cali Condors, но на такой же дистанции у женщин «кондоры» ответили двойной победой Лилли Кинг (с «джек-потом» на 12 очков)и Молли Ханнис.

Далее Каспер Майджзак (Kasper Majchrzak),Джастин Ресс,МарчинЧеслаки КалебДрессельпринесли победу калифорнийской команде в эстафете 4х100 метров у мужчин (без «джек-пота»), второй состав «кондоров» принес еще 8 очков за 5-е место.

Однако, сразу же Кира Тусэ (Kira Toussant)из London Roar с минимальным «джек-потом» обошла на 0.1 секунды Оливию Смолигуиз Cali Condors на дистанции 50 метров на спине.

На такой же дистанции у мужчин разрыв был еще меньше:«кондор» Коулман Стюарт (Coleman Stewart) обошел на 0.08 и 0.1 секунды «львов» Кристиана Динера (Christian Diener)и Гильермо Гвидо (Guihlerme Guido)соответственно, также получив минимальный «джек-пот».

Наконец, наступило время победы для Tokyo Frog Kings: Лия Смит (Leah Smith) обошла Хали Фликингерна дистанции 400 метров комплексного плавания у женщин. На такой же дистанции у мужчин победил Феликс Обок (Felix Aubock) из «разрушителей» (обе победы – без «джек-пота»).

В этот момент «кондоры» опережали «львов» на 27 очков, а «лягушек» – на 51 очко.

Далее, в завершении игрового дня, прошли две комбинированные эстафеты – мужская и женская, в которых кроме очков разыгрывалось право определить стиль скин-рейсов, которые состоятся в завершение второго игрового дня.

Сначала в упорнейшей борьбе первый женский состав Cali Condors (Оливия Смолига, Лилли Кинг, Келси Далия и Натали Хиндс) обошли на 0.12 секунды не менее «звездную» четверку London Roar (Кира Тусэ, Алия Аткинсон (Alia Atkinson),Мария Уаттельи Фрейя Андерсон)

В мужской эстафете первый состав «львов» (Гильермо Гвидо,Адам Пити,Вини Ланца (Vini Lanza)и Дункан Скотт) опередил мощную четверку «лягушек» –РиосукеИрие (Ryosuke Irie),ЯсухироКосеки (Yasuhiro Koseki),Такеши Кавамото (Takeshi Kawamoto)и Владимир Морозов (Vladimir Morozov) – на 0.37 секунды.

Положение команд после первого дня матча:

Cali Condors 255

London Roar 246.5

Tokyo Frog Kings 210

NY Breakers 171.5

Минимальный разрыв между «кондорами» и «львами» предвещал острую борьбу за первое место. Тем более, что каждая из команд имела по одному выбранному стилю плавания на скин-рейсах.

В самом начале второго дня матча Фрея Андерсон и Мария Уаттельиз London Roar,взяв 1-е и 3-е места в заплыве на 100 метров вольным стилем у женщин (без «джек-пота»), сократили разрыв с «кондорами» до пол-очка.

Но КалебДрессель и Джастин Ресс, взяв на такой же дистанции у мужчин 1-е и 2-е места (также без «джек-потов»), восстановили разрыв.

Далее на дистанции 200 метров баттерфляем у женщин победила СузукаХасегава (Suzuka Hasegawa) c «джек-потом»в 12 очков; «кондоры» на этой дистанции прибавили 10 очков за 2-е и 6-е места, а «львы» оказались на двух последних местах и очков не получили.

В таком же заплыве у мужчин победил Эдди Вонг (Eddie Wang)из Cali Condors, опередивший на 0.12 секунды Томори Хонда (Tomoru Honda)из Tokyo Frog Kings.

Правда минимальный «джек-пот» Вонг получил за счет своего напарника, занявшего последнее место.

В женском заплыве 100 метров на спине Кира Тусэиз London Roar с «джек-потом»в 12 очковобошла Оливия СмолигаизCali Condors, а второй номер «львов» – Шеридан Дрессель (Sherridon Dressel, сестра КалебаДресселя) добавила еще 4 очка за 5-е место.

В этот момент London Roar отставала отCali Condors на 13.5 очков и опережала Tokyo Frog Kingsна 34.5 очков. Однако, следующий отрезок матча прошел с заметным доминированием «кондоров», победы которых, впрочем, достигались либо с минимальным «джек-потом», либо вообще без «джек-пота».

Победный «дубль» Cali Condors принесли Беата Нельсон, опередившая на 0.01 секундыподругу по команде Меланию Маргалисв заплыве 100 метров комплексного плавания у женщин и Таунли Хаас (Townley Haas)с Каспером Майджзакна дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин.

Две дистанции выиграл КалебДрессель– 100 метров комплексным плаванием у мужчин и 50 метров баттерфляем; его напарник МарчинЧеслакна этих дистанциях взял, соответственно, 4-е и 3-е места.

Остальные команды-участники матча на этом отрезке добились по одной победе: у London Roar Фрея Андерсон с минимальным «джек-потом» выиграла 200 метров у женщин вольным стилем. У Tokyo Frog KingsРиосукеИриетакже с минимальным «джек-потом» победил на дистанции 100 метров на спинеу мужчин, опередив на 0.07 секунды Кольмана Стюарта из Cali Condors и на 0.08секунды Гильермо Гвидо изLondon Roar.

Все с тем же минимальным «джек-потом» Арина Суркова из NY Breakers выиграла 50 метров баттерфляем у женщин.

Разрыв между «кондорами» и «львами» достиг 52.5очков, что сводило шансы London Roar на победу к минимуму, но полностью интригу все еще не снимало…

Следующие два заплыва стали своеобразной «разминкой» лидеров в преддверии финальных скин-рейсов.

Дистанцию 100 метров брассом выиграла Лилли Кинг из «кондоров», на 0.14 секундыобойдя Алию Аткинсон из «львов». У мужчин же эту дистанцию выиграл КосекиЯкухиро (Koseki Yasuhiro)с «джек-потом» в 12 очков, обойдя фаворита Adam Peaty, который, видимо, экономил силы на скин-рейсы (и, забегая вперед, укажем – удачно!).

Смешанную эстафету 4х100 метров выиграл первый состав London Roar (Дункан Скотт,Михаил Вековищев (Mikhail Vekovishchev),Анна Хопкини Фрея Андерсон), идя после первой смены лишь 5-м, а после второй – 4-м.Первый состав Cali Condors (Джастин Ресс,Тэйт Джексон (Tate Jackson),Оливия Смолига и Эрика Браун(Erica Brown)) лидировавший всю дистанцию, уступил на финише 0.12 секунды.

Последние два заплыва перед скин-рейсами – заплывы на 400 метров комплексного плавания – выиграли «лягушки»: у женщин – ЮиОхаши (Yui Ohashi) с «джек-потом» на 12 очков (вторая участница от Tokyo Frog Kings добавила 5 очков за 4-е место), у мужчин – КосукеХагино (KosukeHagino)с таким же «джек-потом»(второй участник от Tokyo Frog Kings добавил 4 очка за 5-е место).

Перед скин-рейсами положение команд было следующим:

Cali Condors 456

London Roar 416

Tokyo Frog Kings384

NY Breakers287.5

Брасс в женских скин-рейсах «кондоры» выбрали «под» непобедимую Лилли Кинг, которая и выиграла все три заплыва (четвертьфинал – с минимальным «джек-потом»). Однако, у «львов» сразу две участницы – Алия Аткинсон и Анне Лазор (Annie Lazor) вышли в полуфинал, аАлияпротивостояла Лилли в финале.

И потому интрига сохранялась. Несмотря на разрыв в 44.5 очка, у «львов» сохранялись шансы обойти «кондоров» по результатам мужских скин-рейсов, в которых London Roar также выбрали брасс.

Для этого сначала должно было произойти «маленькое чудо»: оба представителяLondon Roar (Адам ПитииКирилл Пригода (Kirill Prigoda)) проходят в полуфинал, а оба представителя Cali Condors – нет. В первой части этот сценарий был реализован, но КалебДрессель, даже в «непрофильном» для него брассе взял третье место, уступив КосекиЯсухиро0.01 секунды, а Adam Peaty – 0.03.

Однако, и сейчас теоретический шанс на победу «львов» сохранялся, но для этого требовалось уже «большое чудо»: оба представителя London Roar должны были выйти в финал, при этом взяв «джек-пот» за счет 4-го места.

Этот сценарий провалился уже в первой части: вторым вслед за Адамом Пити стал КосекиЯсухиро, опередивший на 0.01 секунду КалебаДресселя.

В финале мужского скин-рейса победилПити, но это уже не могло никак сказаться на результате матча.

Итоговое положение команд:

Cali Condors 507 (4 командных очка)

London Roar 491.5 (3)

Tokyo Frog Kings419 (2)

New York Breakers296.5 (1)

MVP(самый ценным участником) матча стал КалебДрессель, который лидирует и в борьбе за звание MVP сезона Лиги.

Можно лишь восхититься неутомимостью Дресселя, который за два дня матча участвовал в 6-ти индивидуальных заплывах, 2-х эстафетах, а такжев четверть- и полуфинале скин-рейсов, принеся команде 69 очков .

После восьми матчейположение команд следующее:

Cali Condors – 12 очков (после 3 матчей);

Energy Standard иLondon Roar – 11 (3)

Iron и Los Angeles Carrent – 9 (3)

Tokyo Frog и Kings Toronto Titans – 7 (3)

New York Breakers – 6 (4)

DC Trident – 5 (4)

Aqua Centurions – 3 (3).

Практически наверняка определились все участники полуфиналов: не входят в восьмерку сильнейших команды из Вашингтона и Рима (последняя теоретически в своем последнем матче может взять место не ниже 2-го, но это не представляется реалистичным).

Материал подготовлен пресс-службой ISL,

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