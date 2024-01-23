ВОЙНА В Украине США должны сохранять лидерство в международной поддержке Украины - Кирби

2024-01-23 22:15

В Белом доме заявили о том, что мир внимательно наблюдает за решениями Вашингтона по поддержке Украины и если США хотят сохранить глобальное лидерство в этом вопросе, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент отдает себе отчет, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем", - отметил представитель администрации.

По его словам, по всей видимости, за этим внимательно следит и президент России Путин, и лидер Китая Си.

"Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как действуем мы, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине. Мы буквально лидировали не только во вкладах, но и в координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину", - отметил он. Кирби.

В ответ на вопрос, что в случае отказа Конгресса будет принимать дальнейшую помощь для Украины, представитель администрации подчеркнул, что американское лидерство пошатнется, из-за чего некоторые страны также пересмотрят свои взносы.

"И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины", – предположил представитель Белого дома.