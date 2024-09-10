Экономика За месяц международные резервы Украины заметно увеличились

2024-09-10 10:26

По итогам августа международные резервы Украины увеличились на 13,7% и по состоянию на сентябрь составили 42,3 млрд долларов. Об этом сообщил Национальный банк.

"Такая динамика обусловлена ​​значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", – объяснил регулятор.

В НБУ напомнили, что в августе на валютные счета правительству поступило 8,5 млрд долларов. Из этой суммы: более 4,5 млрд долларов – от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility, а также почти 3,9 млрд долларов – от Всемирного банка.

При этом чистая продажа валюты на межбанке составила почти 2,7 млрд долларов, снизившись по сравнению с июлем на 18,4%.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 724,1 млн долларов, из которых:

266,0 млн долларов – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

239,9 млн долларов – выплаты, связанные с совершением сделок (ОЗГП);

130,1 млн долларов – выплаты по государственным деривативам;

88,1 млн долларов – уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 392,4 млн долларов.