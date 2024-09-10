За месяц международные резервы Украины заметно увеличились

По итогам августа международные резервы Украины увеличились на 13,7% и по состоянию на сентябрь составили 42,3 млрд долларов. Об этом сообщил Национальный банк.
"Такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", – объяснил регулятор.
В НБУ напомнили, что в августе на валютные счета правительству поступило 8,5 млрд долларов. Из этой суммы: более 4,5 млрд долларов – от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility, а также почти 3,9 млрд долларов – от Всемирного банка.
При этом чистая продажа валюты на межбанке составила почти 2,7 млрд долларов, снизившись по сравнению с июлем на 18,4%.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 724,1 млн долларов, из которых:
Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 392,4 млн долларов.