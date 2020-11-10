Мир фото Майдан в Армении: протестующие захватили и устроили погром в здании правительства

2020-11-10 08:39 57

В столице Армении Ереване демонстранты полностью захватили здание правительства, разгромили мебель, технику, разбили двери и окна, часть из них находится в кабинете премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает "Интерфакс", протестующие выступают против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу Карабаха.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября стало известно, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент РФ Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Участники акции протеста ворвались в зал заседаний парламента Армении и избили его спикера. Полиция никак не препятствует действиям демонстрантов.

Несколько тысяч митингующих находятся на площади Республики в Ереване перед зданием правительства Армении.

Часть активистов в Ереване двинулась к президентскому дворцу с требованием, чтобы Генштаб взял власть в свои руки. Оппозиция в Ереване призвала к отставке Пашиняна.

Тем временем, Пашинян вышел в прямой эфир на Facebook. Он заявил, что не было иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху.

"Мы должны понять, что наша армия сражалась против террористов, второй армии НАТО и армии Азербайджана", - отметил премьер Армении.

Также, он пообещал, что все зачинщики сегодняшних погромов в Ереване будут привлечены к ответственности.

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