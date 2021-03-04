Политика Политический кризис: оппозиция Армении отказалась назначать выборы до отставки Пашиняна

2021-03-04 15:45

Оппозиция Армении отказалась от предложения премьер-министра Никола Пашиняна провести внеочередные выборы в парламент, сообщает DW.

"Мы не согласны на их проведение, если Пашинян будет находиться у власти", - заявил кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян на митинге в Ереване.

Он добавил, что после отставки Пашиняна необходимо сформировать временное правительство и только потом назначить в течение года внеочередные выборы.

"Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 000 человек из областей, мы увидели, как он вел войну, и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы", - подытожил Манукян.

Напомним, ранее в Армении Совбез призвал президента уволить главу Генштаба. Однако президент Армении повторно отказался выполить такое требование.

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