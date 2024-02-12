Мир Армения не союзник рф против Украины - Пашинян

2024-02-12 20:48

Никол Пашинян констатировал, что проблемы с вопросами безопасности для Армении являются "критическими". При этом Ереван может переосмыслить свое членство в ОДКБ.

Армения не выступает союзником России в войне против Украины. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph, обнародованном накануне.

"Когда только началась война в Украине, я дал интервью CNN и сказал, что мы не союзники России в вопросе Украины. И это – реальность. Но я также хочу сказать, что наше сотрудничество безопасности с США, Францией или другими нашими партнерами не Другое дело, что у наших партнеров есть опасения по поводу того, как сотрудничество с ними может повлиять на их системы безопасности. Мы пытаемся решать этот вопрос с нашими партнерами в рамках общей повестки дня, будучи максимально прозрачными", – заявил он.



По словам Пашиняна, членство в НАТО, очевидная "красная линия" для России, "не есть вопрос, который мы обсуждали или обсуждаем".



Он также предположил, что Армения может переосмыслить свое членство в ОДКБ.



"В Армении ведутся определенные дискуссии относительно того, отвечает ли стратегия, основанная на альянсе, долгосрочным интересам страны", – сказал армянский премьер.



Издание отмечает, что особые споры вызывает ратификация парламентом Армении Римского устава Международного уголовного суда, вступившего в силу 1 февраля. Россия назвала этот шаг "недружественным".



Пашинян не дал прямого ответа на вопрос журналиста о том, могут ли арестовать президента России Путина, если он прибудет в Ереван. Решение о присоединении к Римскому уставу "служит повышению уровня безопасности Армении. Что касается юридических тонкостей. Я не могу в настоящее время провести юридический анализ, потому что это работа юристов", – сказал он.



При этом премьер признал, что проблемы с вопросами безопасности для Армении являются "критическими".



"Я не хочу создать впечатление, что правительство Армении не осознает, насколько критичны его собственные проблемы безопасности. Мы живем в мире, где никто не может сказать, что произойдет завтра утром", – добавил Пашинян.



Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на РФ как на основного оборонного и военного партнера.