Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные - в Украину идут холода до – 5°C

2020-11-13 12:15 84

Сегодня на всей территории страны ожидается переменная облачность без осадков. В ближайший уикенд по ночам ожидаются первые крепкие осенние заморозки, местами температура упадет до минус 5.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в пятницу на западе страны днем температура воздуха повысится от +5 до +8 градусов, а ночью будет от +1 до +4.

В центральных областях и на востоке страны днем ожидается 4-6 градусов выше нуля, а ночью – от -4 до +2. На севере страны днем прогнозируют 2-5 тепла, а ночью - от -2 до +1. На юге днем прогнозируют 5-9 градусов тепла, а ночью – от 0 до +3. В Киеве сегодня также осадков не ожидается, температура воздуха днем повысится до 4-6 тепла, а ночью будет 0-2 со знаком плюс.

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