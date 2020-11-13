Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные - в Украину идут холода до – 5°C

2020-11-13 12:15 84

Сегодня на всей территории страны ожидается переменная облачность без осадков. В ближайший уикенд по ночам ожидаются первые крепкие осенние заморозки, местами температура упадет до минус 5.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, в пятницу на западе страны днем температура воздуха повысится от +5 до +8 градусов, а ночью будет от +1 до +4.

В центральных областях и на востоке страны днем ожидается 4-6 градусов выше нуля, а ночью – от -4 до +2. На севере страны днем прогнозируют 2-5 тепла, а ночью - от -2 до +1. На юге днем прогнозируют 5-9 градусов тепла, а ночью – от 0 до +3. В Киеве сегодня также осадков не ожидается, температура воздуха днем повысится до 4-6 тепла, а ночью будет 0-2 со знаком плюс.

Точный прогноз на пятницу, 13 ноября

Какой будет погода в Украине в субботу, 14 ноября

Чего ждать от погоды в воскресенье, 15 ноября

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на выходные: жара, дожди с грозами и холодные ночи

2020-08-21 13:39 2400

КАРТА Прогноз погоды на выходные: жара до +35°C, грозы и холодные ночи

2020-07-10 14:46 3030

КАРТА ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ: ожидаются грозовые дожди и потепление

2020-06-05 15:03 2343

Прогноз погоды на Троицу: в Украине заметно потеплеет, дожди прекратятся

2020-06-03 15:56 1608

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды на выходные - в Украину идут холода до – 5°C

2020-11-13 12:15 84

Перестрелка в Киеве: полицейский получил три огнестрельных ранения

2020-11-13 11:14 133

фото На Окружной Киева такси влетело в киоск, есть жертвы и пострадавшие

2020-11-13 10:39 126

ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

2020-11-13 09:38 133
Все статьи раздела "Украина"

Украина

КАРТА Прогноз погоды на выходные - в Украину идут холода до – 5°C 2020-11-13 12:15 84
Перестрелка в Киеве: полицейский получил три огнестрельных ранения 2020-11-13 11:14 133
фото На Окружной Киева такси влетело в киоск, есть жертвы и пострадавшие 2020-11-13 10:39 126
ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе 2020-11-13 09:38 133

Лента

13:12 Уже потеряли миллиард - Садовый пояснил отказ Львова от карантина выходного дня
12:41 Китайский коронавирус заразил уже 53 миллиона граждан
КАРТА 12:15 Прогноз погоды на выходные - в Украину идут холода до – 5°C
11:43 Возле крупного курорта Египта разбился военный вертолет с миротворцами
11:14 Перестрелка в Киеве: полицейский получил три огнестрельных ранения
фото 10:39 На Окружной Киева такси влетело в киоск, есть жертвы и пострадавшие
10:12 COVID-19 выявлен у тех, кто уже был привит российской вакциной
09:38 ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
09:11 В Украине вторые сутки подряд устанавливается антирекорд по числу новых случаев COVID-19
08:27 Стало известно, когда в Украину поступит первая вакцина от коронавируса