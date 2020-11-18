Политика фото "Других проблем в стране нет": самолет Зеленского оснастят интернетом за 32 миллиона

2020-11-18 20:00 133

Вскоре займутся улучшением спутникового интернета на борту самолета президента Украины Владимира Зеленского

Тендер выиграла компания, принадлежащая правительству Абу-Даби (ОАЭ) "Etihad Airways Engineering LLC". За такую услугу наше государство выделит иностранной компании 32,40 миллиона гривен, передает Обозреватель.

Соответствующий тендер проводил Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи.

В течение года компания должна модернизировать станцию спутниковой связи, установленную на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA.

Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" ГУД, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства. Среди них президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что модернизированная станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать на борту доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с.

Похоже других проблем в стране нет и деньги, которые могли быть потрачены на что-то стоящее пойдут на очередные игрушки высших должностных лиц государства.

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