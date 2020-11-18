Политика фото "Других проблем в стране нет": самолет Зеленского оснастят интернетом за 32 миллиона

2020-11-18 20:00 133

 

Вскоре займутся улучшением спутникового интернета на борту самолета президента Украины Владимира Зеленского

Тендер выиграла компания, принадлежащая правительству Абу-Даби (ОАЭ) "Etihad Airways Engineering LLC". За такую услугу наше государство выделит иностранной компании 32,40 миллиона гривен, передает Обозреватель.

Соответствующий тендер проводил Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи.

В течение года компания должна модернизировать станцию спутниковой связи, установленную на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA.

Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" ГУД, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства. Среди них президент Владимир Зеленский.

 

Отмечается, что модернизированная станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать на борту доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с.

Похоже других проблем в стране нет и деньги, которые могли быть потрачены на что-то стоящее пойдут на очередные игрушки высших должностных лиц государства.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Мендель рассказала о состоянии Зеленского: уже нет кашля, продолжает работать

2020-11-18 17:00 168

Кравчук назвал важное условие для встречи Зеленского и Путина

2020-11-14 14:00 525

СМИ Конституционный суд открыл производство по нарушению карантина Зеленским

2020-11-11 13:12 107

Коронавирус обнаружили у главы Офиса Зеленского

2020-11-09 21:00 60

Еще новости в разделе "Политика"

фото "Других проблем в стране нет": самолет Зеленского оснастят интернетом за 32 миллиона

2020-11-18 20:00 133

Второй тур местных выборов в Кривом Роге перенесли на 6 декабря

2020-11-18 13:12 84

Турция приняла решение отправить военный контингент в Азербайджан

2020-11-18 09:14 161

Побеждающий в выборах Байден пообещал в два раза поднять зарплаты в США

2020-11-17 13:45 168
Все статьи раздела "Политика"

Политика

фото "Других проблем в стране нет": самолет Зеленского оснастят интернетом за 32 миллиона 2020-11-18 20:00 133
Второй тур местных выборов в Кривом Роге перенесли на 6 декабря 2020-11-18 13:12 84
Турция приняла решение отправить военный контингент в Азербайджан 2020-11-18 09:14 161
Побеждающий в выборах Байден пообещал в два раза поднять зарплаты в США 2020-11-17 13:45 168

Лента

22:00 Ученые сравнили смертность мужчин и женщин от коронавируса
21:30 Кабмин сделал первый шаг к введению накопительных пенсий в Украине: что нужно знать
21:00 Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода
20:30 Карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования..."
фото 20:00 "Других проблем в стране нет": самолет Зеленского оснастят интернетом за 32 миллиона
19:30 Новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, кому и сколько придется платить: "нельзя выходить без..."
19:00 Матч Швейцария – Украина не перенесут на 2021 год
18:30 Pfizer завершила испытания вакцины от COVID-19, результаты просто фантастические
18:00 В больнице Киевской области умер больной коронавирусом, который пожертвовал свой кислород сыну
17:30 Без концертов, фудкорта и живой елки. Как в Киеве будут встречать Новый год-2021