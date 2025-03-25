Жизнь В Украине завершены выплаты зимней е-Поддержки - на что украинцы потратили тысячи гривен

2025-03-25 14:45

Правительство завершило выплаты Зимней е-Поддержки по заявкам в Дії и через банки-партнеры. Еще 703 млн гривен помощи получили украинцы по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля включительно. Об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

"Эта программа достигла цели - поддержала украинцев в сложный период. Помощью воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатили на ВСУ. Использовать средства можно до конца 2025 года, в том числе на поддержку армии", - заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Заявки принимались до 28 февраля 2025 года. Те, что поданы через Укрпочту, обработают до конца апреля.

Напомним, прием заявок на выплаты по программе Зимняя е-Поддержка завершился. Возможностью получить 1000 гривен помощи через Дію, отделения банков-партнеров и Укрпочту в течение трех зимних месяцев воспользовались 14,4 млн граждан.