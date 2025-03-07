Экономика На что украинцы тратят "тысячу Зеленского" - обработано уже более 10 миллионов заявок

2025-03-07 16:44

Чаще всего средства по программе еПоддержка украинцы тратят на коммунальные услуги, мобильную связь и заведения питания. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Государство уже профинансировало более 10 миллионов заявок, поданных в Дію и через банки-партнеры, и кроме того, 1,7 млн ​​человек, среди которых пенсионеры, люди с инвалидностью и жители прифронтовых территорий получили помощь через Укрпочту.

Расходы охватывают программу Зимняя еПоддержка с 10 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Общая сумма средств, израсходованных украинцами за этот период, составляет 8,6 млрд гривен из полученных 10,05 млрд по заявкам в Дії и через банки-партнеры.

В частности, в самые популярные категории расходов украинцев вошли: коммунальные услуги - 4,9 млрд грн (57% от всех расходов); телекоммуникации, в частности, мобильная связь - 1,9 млрд грн; заведения питания - 443 млн грн; лекарства - 237 млн ​​грн; компьютерные сети и информационные услуги - 234 млн грн; благотворительность, в том числе донаты на ВСУ - 202 млн грн; книги и другая печатная продукция - 178 млн грн; железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт - 120 млн грн; театры и кинотеатры - 80 млн грн; почтовые услуги - 61 млн грн.

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