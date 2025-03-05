Политика Трамп во время выступления в Конгрессе зачитал письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам

2025-03-05 16:41

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе имел в виду сообщение президента Владимира Зеленского в соцсети Х. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"В очень сложной ситуации все же двигаемся вперед, перестраиваем отношения и продвигаем наши приоритеты. Сообщение нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал "Я ценю, что он написал это письмо", - отметила она.

Напомним, Трамп во время своего выступления в Конгрессе заявил, что получил важное письмо от Зеленского о том, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить продолжительный мир.

Перед этим Зеленский в соцсети Х сделал шаг к возобновлению диалога с Трампом. Президент заявил, что Украина стремится как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы добиться надежного мира.