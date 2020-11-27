Курьезы фото "Хто не чув, той побачить!" - мэр Кличко выпустил сборник своих смешных фраз

2020-11-27 09:38 133

Полюбившийся киевлянам и легко переизбранный на новый срок мэр столицы Виталий Кличко снова продемонстрировал свое чувство юмора. Причем, на этот раз Виталий Владимирович наглядно показал, что способен к самоиронии. Так, Кличко выпустил сборник собственных цитат с забавными карикатурами к каждой фразе.

"В период пандемии нам нужны положительные эмоции и хорошее настроение, которого нам в последнее время не хватает", − сообщил городской голова Киева на онлайн-презентации.

Тираж книги − 3000 экземпляров и она издана за собственные деньги киевского градоначальника.

Он также пообещал, что цена на сборник будет небольшой и уже совсем скоро его можно будет купить онлайн.

Все вырученные средства мэр планирует направить на благотворительность. В книгу вошли 14 известных цитат Кличко, которые он озвучивал на брифингах и во время официальных мероприятий. Также столичный мэр заявил, что намерен продолжить литературную деятельность и издать еще не одну книгу цитат.

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