Фото-видео фото В Украине прошли учения с использованием ударных беспилотников и американских Javelin

2020-11-27 14:15 175

В Николаевской области на полигоне Широкий лан прошли тактические учения ВСУ, в ходе которых использовались турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и американские ПТРК Javelin.

Как сообщает АрмияИнформ, военнослужащие одной из бригад продемонстрировали проведение учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизованой местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара.

В учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и оказывали целеуказания на поражение целей противника.

Также проверена способнось беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям. Большое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и Стугна.

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