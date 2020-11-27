Фото-видео фото В Украине прошли учения с использованием ударных беспилотников и американских Javelin

2020-11-27 14:15 175

В Николаевской области на полигоне Широкий лан прошли тактические учения ВСУ, в ходе которых использовались турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и американские ПТРК Javelin.

Как сообщает АрмияИнформ, военнослужащие одной из бригад продемонстрировали проведение учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизованой местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара.

В учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и оказывали целеуказания на поражение целей противника.

Также проверена способнось беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям. Большое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и Стугна.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Украина получила закупленные в США новейшие ракетные комплексы Javelin

2020-06-24 15:11 1650

Трамп планирует дать Украине $250 млн на закупку Javelin у США

2019-12-05 10:12 1257

На Донбассе Javelin не применялись - Порошенко

2019-01-19 10:00 2613

Муженко: ВСУ готовы применить Javelin

2018-08-16 21:00 3432

Еще новости в разделе "Фото-видео"

фото В Украине прошли учения с использованием ударных беспилотников и американских Javelin

2020-11-27 14:15 175

видео В пустыне США нашли неизвестную науке металлическую конструкцию

2020-11-25 09:37 1820

видео Ферзевый гамбит побил невероятный рекорд просмотров на сервисе Netflix

2020-11-25 09:14 196

фото + видео Harley-Davidson выпустил свой первый электровелосипед - продажи стартуют весной

2020-10-30 21:36 1572
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

фото В Украине прошли учения с использованием ударных беспилотников и американских Javelin 2020-11-27 14:15 175
видео В пустыне США нашли неизвестную науке металлическую конструкцию 2020-11-25 09:37 1820
видео Ферзевый гамбит побил невероятный рекорд просмотров на сервисе Netflix 2020-11-25 09:14 196
фото + видео Harley-Davidson выпустил свой первый электровелосипед - продажи стартуют весной 2020-10-30 21:36 1572

Лента

18:32 Польша и Венгрия предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за нового бюджета
17:28 МИД Франции заявил, что страна не признает Нагорно-Карабахскую республику
16:31 Археологи Израиля раскопали жилище, в котором провел свое детство Иисус Христос
15:29 В 2021 году Индия планирует выпустить более100 млн доз вакцины от коронавируса
14:47 "Украина никакого зла Беларуси не причиняла" - МИД отреагировал на санкции Минска
фото 14:15 В Украине прошли учения с использованием ударных беспилотников и американских Javelin
ПОЛНЫЙ СПИСОК 13:42 Дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники 2021 года - даты, маршруты, номера
13:16 Тренер Динамо поделился откровенными воспоминаниями о Диего Марадоне
КАРТА 12:41 Прогноз погоды на выходные - в последние дни ноября нас ждет похолодание и снегопад
12:15 28 ноября Грузия вводит полный локдаун - комендантский час, остановка транспорта, дистанционка