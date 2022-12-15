Помощь Украине: США резко наращивает производство комплексов Stinger, Javelin, установок Himars и ракет GMLRS

В связи с войной в Украине американская компания Raytheon Technologies вернула на работу пенсионеров, чтобы нарастить выпуск зенитных ракетных комплексов Stinger, - The Wall Street Journal
Другая корпорация Lockheed Martin удваивает производство противотанковых ракет Javelin, которые она производит совместно с Raytheon, а также на 60% увеличивает производство ракетных установок Himars и ракет GMLRS.
А немецкая компания Rheinmetall удвоила годовой объем производства боеприпасов для танков с примерно 70 тысяч до 140 тысяч единиц в год.