Политика США произведут рекордное количество ракет Javelin

2024-08-31 16:30



Речь идет о поставке более 4 тысяч ракет Javelin для пополнения запасов, отправленных в Украину.

Армия США заключила с компанией Javelin Joint Venture (JJV) контракт на 2024 год финансовый год на производство ракет Javelin и связанного с ними оборудования и услуг общей стоимостью 1,3 млрд долларов. Об этом накануне сообщила пресс-служба корпорации RTX.

Указано, что этот контракт станет самым большим на производство Javelin. Он предполагает закупку систем вооружений и производственную поддержку для армии США. Речь идет о поставке более 4 тысяч ракет Javelin для пополнения запасов, отправленных в Украину.

"Сейчас, как никогда раньше, Javelin признан самой эффективной, проверенной в боях противотанковой системой вооружений в мире", - заявил Энди Амаро, директор программы Javelin в компании Raytheon, входящей в группу компаний RTX.

В настоящее время производитель имеет более 25 международных заказчиков. Всего на сегодняшний день было произведено более 50 тысяч ракет Javelin и более 12 тысяч командных пусковых установок многоразового использования.

Напомним, неделю назад США объявили о предоставлении очередного оружейного пакета Украине общей стоимостью 125 млн долларов. Кроме того, в него вошли системы Javelin.