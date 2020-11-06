Спорт Легенда большого футбола Диего Марадона перенес операцию на головном мозге

2020-11-06 12:11 171

Легенда мирового футбола, экс-форвард и тренер Диего Армандо Марадона перенес операцию на головном мозге в связи с субдуральной гематомой.

"Операция на головном мозге Диего Марадоны прошла успешно, и великий аргентинский игрок выздоравливает", - сообщил личный врач футболиста Леопольдо Луке, передает Goal.

Главный тренер ФК "Химнасия и Эсгрима" (Club de Gimnasia y Esgrima La Plata), 60-летний Марадона перенес операцию во вторник. Бывшая футбольная суперзвезда Аргентины и Неаполя была госпитализирована в клинику "Ипенса в Ла-Плате" в понедельник из-за опасений по поводу анемии и обезвоживания. Затем его перевели в клинику "Оливос" в провинции Буэнос-Айрес.

Футболисту удалили гематому, и установили небольшой дренаж для выведения жидкости, который должны были убрать на следующий день после экстренной процедуры.

Позже адвокат Марадоны, Матиас Морла, рассказал о самочувствии своего клиента.

"Я только что разговаривал с руководством клиники. Диего в порядке, он продолжает выздоравливать. Своевременное обнаружение гематомы имело решающее значение", - сообщил Морла.

По его словам, у его клиента также была диагностирована депрессия. Психолог предупредил об эмоциональных проблемах, связанных с его днем ​​рождения и пандемией.

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