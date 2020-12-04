Украина КАРТА Солнечные дни и по-зимнему морозные ночи - прогноз погоды на выходные

2020-12-04 20:34 98

В ближайший уикенд в Украине прекратятся дожди с мокрым снегом. На выходных ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, местами дневная температура поднимется до +12°C. Однако, как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, зима все же даст о себе знать, по ночам столбики термометров будут опускаться ниже нуля. В Воскресенье ночью температура местами опустится до - 11°C...-14°C.

В субботу, 5 декабря на западе днем температура воздуха поднимется до +12°C, ночью ожидается от +2°C до +4°C. На севере и в центре днем будет от -1°C до +1°C, ночью - от -3°C до +1°C. На востоке днем будет от -2°C до 0°C, а ночью - от 3°C до - 7 °C. На юге днем ожидается от 0°C до +7°C, ночью - от -1°C до +5°C. В Киеве осадков не ожидают. Температура воздуха днем будет от -1°C до +1°C, ночью также будет от -1°C до +1 °C.

В воскресенье, 6 декабря на западе днем температура воздуха будет от +4°C до +12°C, ночью ожидается  до -2°C. На севере днем будет от -1°C до -4°C,  ночью - от -8°C до -11°C. На востоке днем будет от -2°C до -6°C, ночью до минус 14°C. В центре днем ожидается до +1°C, ночью до -7°C. На юге днем от -1°C до +4°C,  ночью - от -5°C до +1°C. В Киеве осадков не ожидают. Температура днем составит  -1°C...+1°C, однако ночью опустится - до  -6 °C.

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