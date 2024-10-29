Жизнь На Украину двигается резкое похолодание: синоптики заговорили о первом снеге

2024-10-29 17:37

Когда еще можно будет выбраться на прогулку, а когда стоит готовить теплую одежду

Ухудшение погодных условий

В этом году осень в основном радует украинцев теплой погодой. Такой она будет и в последние дни октября. Но уже в конце этой недели украинцев будет ожидать снижение температуры, дожди, а кое-где и мокрый снег. Такой прогноз сделал метеоролог Игорь Кибальчич, передает Meteoprog.

Под влиянием поля высокого давления в ближайшие дни на территории Украины будет преобладать относительно теплая и спокойная погода, без существенных осадков. Существенные изменения в погодных условиях произойдут на рубеже октября и ноября и будут связаны с развитием активной циклонической деятельности на севере Европы. Следствием таких изменений станет резкое снижение температуры воздуха, порывистый ветер и кратковременные дожди, которые местами в западных и северных регионах постепенно сменятся мокрым снегом и снежной крупой”, – отметил Кибальчич.

Погода на неделю

Синоптики говорят, что сегодня удержится погода преимущественно без осадков, лишь днем по крайней мере местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +12…+17 °С, в западной части местами +8…+11 °С. А вот в среду и четверг погода будет такой:

"В среду, 30 октября, небольшой дождь ожидается в западных областях Украины. На остальной территории страны существенных осадков не предполагается. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, на северо-востоке кое-где около 0°С; днем +9…+14°С, в Крыму и Закарпатье до +16°С. В четверг, 31 октября, ночью в западных регионах, днем по большей части территории страны, кроме южных областей, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти, 7-12 м/с, на Левобережье днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°С, на востоке 0…+3°С; днем +10…+15°С, в Одесской области и в Крыму до +17°С".

Каким будет начало ноября?

1 ноября ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму днем в северо-западных областях пройдут небольшие дожди. В остальных регионах Украины будет без осадков. А в выходные украинцы в большинстве областей будут наблюдать и дожди, и первый снег.

В субботу, 2 ноября, под влиянием активного циклона ожидается неустойчивая и ветреная погода. Пройдут небольшие, иногда умеренные дожди. Днем в северных и местами западных областях возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6…+11°С, в западных и северных областях +2…+7°С. В воскресенье, 3 ноября, ночью без существенных осадков, днем в северных и западных областях пройдет дождь с мокрым снегом, в остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°С, днем +2...+7°С.

О похолодании в эти выходные предупреждала и синоптикиня Наталья Диденко.

"Сразу хочу сказать, что следующие выходные – полная противоположность нынешним. 2-3 ноября ожидается похолодание, ночью до небольшого мороза, днем в субботу не выше +4+10 градусов, а в воскресенье, 3 ноября, в дневные часы не выше +1+6 градусов Поэтому ближайшие дни нужно использовать в полной мере, ведь они еще будут оставаться прекрасно теплыми”, – отметила Диденко.

Магнитные бури

Кстати, Наталья Диденко сделала еще одно предупреждение для украинцев. Если у вас сильно болит голова или какой-то некомфорт с организмом – это можно списывать на магнитные бури. По словам синоптики, в последние дни наблюдаются и ожидаются вспышки солнечной и земной магнитной активности!

"Не волнуйтесь, посоветуйтесь с врачом или вспомните, что вам преимущественно помогало в таких подобных ситуациях – это всего на пару дней. Так как мы здесь все – люди с положительным мышлением, то ищем среди мигрени какое-то уравновешивающее хорошее. А именно. При таких солнечных вспышках вероятно увидеть полярное сияние. Даже в больших городах высматривайте эту невероятную красоту в своих окнах.

Аномальное тепло в Украине

Мы все хорошо помним, как жарко выдалось лето этого года. По ощущениям оно началось еще в середине мая и продолжалось практически до первой декады октября. Какова причина такой аномальной погоды в этом году, в интервью "24 Каналу" объяснила метеорологиня Вера Балабух.

"Аномально высокая температура воздуха в сентябре и начале октября была обусловлена мощным антициклоном, в котором в безоблачную погоду атмосфера существенно прогревалась. Благодаря циркуляции атмосферы на территорию Украины также поступали теплые и сухие воздушные массы из субтропиков", – отметила она.

Экспертка добавила, что также аномалиям способствовало и общее повышение температуры воздуха на нашей планете, обусловленное усилением парникового эффекта.

"Увеличение солнечной активности в течение 25-летнего цикла, которая в октябре 2024 года достигла максимума, также способствовало повышению температуры воздуха. Совместное действие этих факторов и обусловило такую аномально теплую погоду", – говорит Вера Балабух.

Кстати, метеорологиня отметила, что анализ имеющихся тенденций и климатических прогнозов показывает, что продолжительность лета в Украине будет расти.

"Оно будет начинаться раньше и будет продолжаться дольше. Так что длительное и жаркое лето, которое мы наблюдали в этом году, очевидно, довольно скоро станет нашей новой климатической нормой", – уточнила она.

Какая будет зима в Украине?

А недавно Вера Балабух рассказала и о том, какой будет зима в Украине.

Этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала и пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Специалист отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Птуха напомнила, что в течение текущего осеннего периода (несмотря на холодный период в начале октября в западных областях), наблюдается тенденция выше климатической нормы температур.

Птуха отметила, что синоптики не исключают возможностей: залив в Украину холода и арктического воздуха.

Что надевать, чтобы не мерзнуть?

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, но есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться, говорят в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, синоптики сообщали, что третий месяц осени принесет украинцам немало погодных сюрпризов. Синоптики предупредили об аномально теплом начале ноября. Однако заговорили и о первом снеге этого месяца.