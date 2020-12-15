Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Купить елку в Киеве можно с 17 декабря - в столице открываются 178 новогодних базаров

2020-12-15 10:11 77

В Киеве с 17 по 30 декабря будут работать 178 законных пунктов по продаже елок и новогодних украшений. В КГГА призывали жителей столицы покупать елки только на официальных ярмарках. Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов.

Пункты продажи во всех десяти районах города:

Голосеевской район - ул. Антоновича, 115; пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича; ул. Изюмская, 1 (локация № 1); ул. Изюмская, 1 (локация № 2); ул. Изюмская, 1 (локация № 3); ул. Изюмская, 1 (локация № 4); пер. Руслана Лужевського, 1; ул. Академика Вильямса, 6-А; ул. Васильковская, 11/11; ул. Лятошинского, 14; ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания");

Дарницкий район - ул. Архитектора Вербицкого, 16; ул. Архитектора Вербицкого, 28-А, 30; ул. Бориса Гмыри, 1; ул. Бориса Гмыри, 8; ул. Декабристов, 9; ул. Елизаветы Чавдар, 1; ул. Елизаветы Чавдар, 2; ул. Елизаветы Чавдар, 13; ул. Здолбуновская, 2; ул. Михаила Драгоманова, 1; ул. Михаила Драгоманова, 14; ул. Елены Пчелки, 2; ул. Александра Мишуги, 2; ул. Александра Мишуги, 4; ул. Михаила Гришко, 1/2; ул. Срибнокильская, 1/2; ул. Срибнокильская, 5; ул. Срибнокильская, 13; ул. Урловская, 19; ул. Ялтинская, 5-А; ул. Ялтинская, 5-Б; Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус"); пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской; пересечение ул. Анны Ахматовой и ул. Петра Григоренко; пересечение ул. Тростянецкой и ул. Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой) пересечение ул. Урловская и ул. Анны Ахматовой; просп. Петра Григоренко, 26; просп. Петра Григоренко, 41; Харьковское шоссе, 49; Харьковское шоссе, 57; Харьковское шоссе, 144; ул. Княжий Затон, 10.

Деснянский район - ул. Каштановая, 7 ул. Архитектора Николаева, 7 ул. Теодора Драйзера, 1; ул. Теодора Драйзера, 2; ул. Теодора Драйзера, 4; ул. Теодора Драйзера, 21; ул. Градинская, 6; просп. Владимира Маяковского, 2; просп. Владимира Маяковского, 6; просп. Владимира Маяковского, 15; просп. Владимира Маяковского, 26; просп. Владимира Маяковского, 40; просп. Владимира Маяковского, 42; просп. Владимира Маяковского, 44; просп. Владимира Маяковского, 46; просп. Владимира Маяковского, 47; просп. Владимира Маяковского, 60/10; просп. Владимира Маяковского, 97; ул. Шолом-Алейхема, 17; просп. Лесной, 28/41; просп. Лесной, 39.

Днепровский район - б-р Игоря Шамо, 2/7; ул. Алматинская, 109; ул. Амвросия Бучмы, 10; ул. Андрея Малышко, 4-А; ул. Ивана Миколайчука, 9; ул. Миропольская, 25; ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2; ул. Петра Вершигоры, 1; ул. Пражская, 1/35; ул. Радужная, 4; ул. Регенераторная, 5-В; ул. Юрия Шумского, 1; просп. Павла Тычины, 7 просп. Соборности, 2/1; просп. Соборности, 4; пересечение ул. Энтузиастов, 37 б-ру Игоря Шамо; пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского; пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова; пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.

Оболонский район - ул. Бережанская, 22; ул. Вышгородская, 44; ул. Героев Днепра, 30; ул. Героев Днепра, 32; ул. Героев Днепра, 34; ул. Героев Днепра, 38; ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А; ул. Иорданская, 17; ул. Маршала Тимошенко, 11; ул. Маршала Малиновского, 3; ул. Маршала Малиновского, 12; ул. Маршала Малиновского, 34; ул. Александра Архипенко, 6-А; площадь Оболонская, 6 (локация № 1); площадь Оболонская, 6 (локация № 2); просп. Героев Сталинграда, 27; просп. Героев Сталинграда, 46; просп. Минский, 2; просп. Оболонский, 1-Б; ул. Юрия Кондратюка, 2; просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

Печерский район - б-р Дружбы Народов, 30/1; ул. Большая Васильковская, 107.

Подольский район - ул. Верхний Вал, 16; ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус"); ул. Вышгородская, 21/6; ул. Кирилловская, 131; ул. Кирилловская, 127; ул. Маршала Гречко, 18; ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1); ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2); просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса) просп. Василия Порика, 3; просп. Василия Порика, 5, просп. Георгия Гонгадзе, 5, просп. Георгия Гонгадзе, 20; просп. Правды, 39; просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1); просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2); просп. Правды, 66 (локация № 1); просп. Правды, 66 (локация № 2); просп. Правды, 100; просп. Свободы, 2; ул. Ивана Кавалеридзе, 1.

Святошинский район - 17-й км Житомирского шоссе; б-р Кольцова, 1; б-р Кольцова, 13; б-р Кольцова, 14; б-р Кольцова, 7 б-р Ромена Роллана, 6/10; ул. Академика Туполева, 15-А; ул. Академика Туполева, 9; ул. Академика Булаховского, 30; ул. Академика Булаховского, 5; ул. Владимира Покотило, 1; ул. Владимира Покотило, 5, ул. Гната Юры, 20; ул. Депутатская, 1; ул. Доброхотова, 11; ул. Жолудева, 4; ул. Зодчих, 2/58; ул. Зодчих, 46; ул. Зодчих, 50; ул. Зодчих, 56; ул. Зодчих, 62; ул. Зодчих, 70; ул. Ирпенская, 62; ул. Ирпенская, 76-80; ул. Клавдиевская, 27-А; ул. Кучера, 5, ул. Подлесная, 5, ул. Симиренко, 10; ул. Симиренко, 17; ул. Семьи Стешенко, 7 ул. Чернобыльская, 20; ул. Якуба Коласа, 23; просп. Леся Курбаса, 8; просп. Палладина, 13; просп. Палладина, 24; просп. Победы, 87.

Соломенский район - ул. Василия Липковского, 1; ул. Василия Липковского, 25; б-р Чоколовский, 22; б-р Чоколовский, 19-21; Кольцевая дорога (угол ул. Сергея Колоса); б-р Вацлава Гавела (угол ул. Героев Севастополя); б-р Вацлава Гавела (угол ул. Отрадного); просп. Воздухофлотский, 18/2; ул. Соломенская, 39.

Шевченковский район - ул. Багговутовская, 8-10; ул. Данила Щербакивского, 56; ул. Щусева, 44; угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых; угол ул. Игоря Турчина и ул. Академика Туполева; ул. Парково-Сырецкая, 10.

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