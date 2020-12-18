Украина Елки Киева обработают вонючим химикатом, чтобы спасти от незаконной вырубки

2020-12-18 20:29 140

Коммунальные службы столицы перед новогодними обработают елки специальным раствором с неприятным запахом и покрасить клеево-меловой смесью, чтобы у людей не было соблазна срубить деревья и забрать домой. 

"Репелленты для обработки растений являются безопасными, но раскрываются неприятным запахом в теплом помещении. Также специалисты обрабатывают деревья клеево-меловой смесью, которое оставляет на растениях "грязную" окраску. На обработанных в парках и скверах деревьях есть соответствующие объявления", - говорится в сообщении КГГА.

Также планируется проведение совместных рейдов и патрулирования с привлечением работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции.

Напомним, незаконная вырубка хвойных деревьев влечет за собой штраф в размере от 510 до 5100 гривен или уголовную (ст. 246 Уголовного кодекса Украины - штраф от 17000 до 25500 гривен, арест на срок до шести месяцев) ответственность.

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