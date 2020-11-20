Мир В ЕС нашли простой способ продавать новогодние елки в условиях полного локдауна

2020-11-20 18:31 49

Как сообщает Journal du Dimanche, власти Франции внесли новогодние елки в список товаров первой необходимости, разрешенных для продажи в период даже самого строгого карантина.

Старт продаж новогодних елок состоялся сегодня, 20 ноября. Продавать их смогут в цветочных магазинах, магазинах с товарами для сада и огорода, а также в особых пунктах продажи на открытых площадках.

С предложением о продаже елок к премьер-министру Жаку Кастексу ранее обратился министр-делегат по вопросам малых и средних предприятий в министерстве экономики и финансов Франции Ален Гризе.

Решение было поддержано, и в ближайшее время министерство сельского хозяйства издаст указ, в котором разъяснит условия продажи елей.

Напомним, ранее торговцы выразили опасения, что не смогут реализовать подготовленную продукцию, так как количество заказов от магазинов, перепродающих деревья, значительно сократилось из-за действующих санитарных ограничений, введенных во Франции из-за пандемии коронавируса.

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