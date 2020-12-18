Украина Власти Харькова сократили траурные дни в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса

2020-12-18 11:40 133

В Харькове траур в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса продлится не три дня, как было объявлено изначально, а два дня. 

"В связи со смертью Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича объявить 17 и 18 декабря 2020 года траур в городе Харькове, руководствуясь ст.ст. 42, 50, 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", – указано в распоряжении секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

В дни траура приспустят флаги и отменят все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Напомним, 17 декабря, в немецкой клинике "Шарите" из-за последствий коронавирусной болезни на 62-м году жизни умер трехкратный мэр Харькова Геннадий Кернес.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Офис Зеленского отреагировал на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса

2020-12-17 15:46 1120

Кто будет исполнять обязанности мэра Харькова и когда ждать новых выборов

2020-12-17 12:15 280

Геннадий Кернес умер в Германии от осложнений коронавируса

2020-12-17 09:37 483

Стало известно, когда выигравший выборы Геннадий Кернес появится в Харькове

2020-12-08 13:42 182

Еще новости в разделе "Украина"

Завтра - День святого Николая: история, традиции, запреты и полезные советы украинцам

2020-12-18 15:28 35

В расследовании причин крушения АН-26 и гибели курсантов под Чугуевом новый поворот

2020-12-18 13:45 455

Стали известны детали национального плана вакцинации от коронавируса

2020-12-18 13:16 154

Власти Харькова сократили траурные дни в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса

2020-12-18 11:40 133
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Завтра - День святого Николая: история, традиции, запреты и полезные советы украинцам 2020-12-18 15:28 35
В расследовании причин крушения АН-26 и гибели курсантов под Чугуевом новый поворот 2020-12-18 13:45 455
Стали известны детали национального плана вакцинации от коронавируса 2020-12-18 13:16 154
Власти Харькова сократили траурные дни в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса 2020-12-18 11:40 133

Лента

15:28 Завтра - День святого Николая: история, традиции, запреты и полезные советы украинцам
14:46 Евросоюз обновил список стран, гражданам которых скоро будет разрешен въезд
14:12 Повторное заражение коронавирусом: кого спасут антитела и какова вероятность заболеть снова
13:45 В расследовании причин крушения АН-26 и гибели курсантов под Чугуевом новый поворот
13:16 Стали известны детали национального плана вакцинации от коронавируса
12:41 Когда прогнозируют резкий рост заболеваемости Covid-19 в Киеве
12:14 Египет ужесточил требования для украинских туристов - как не испортить отпуск
11:40 Власти Харькова сократили траурные дни в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса
11:12 Прививка от коронавируса: Премьер Шмыгаль озвучил условия завершения пандемии
10:39 В Украине 12 630 новых случаев заражения, лидируют Киев и Запорожская область