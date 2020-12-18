Украина Власти Харькова сократили траурные дни в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса

2020-12-18 11:40 133

В Харькове траур в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса продлится не три дня, как было объявлено изначально, а два дня.

"В связи со смертью Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича объявить 17 и 18 декабря 2020 года траур в городе Харькове, руководствуясь ст.ст. 42, 50, 59 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", – указано в распоряжении секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

В дни траура приспустят флаги и отменят все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Напомним, 17 декабря, в немецкой клинике "Шарите" из-за последствий коронавирусной болезни на 62-м году жизни умер трехкратный мэр Харькова Геннадий Кернес.

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