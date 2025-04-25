ВОЙНА В Украине Сегодня в Киеве и области объявлен День траура по жертвам ночной атаки российских военных преступников

2025-04-25 10:27

В столице Украины объявили День траура по жертвам атаки российских военных преступников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм.

"25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - написал он.

Группы спасателей продолжают поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в Святошинском, Голосеевском, Шевченковском, Соломенском, Оболонском и Деснянском районах, в которых зафиксированы повреждения и разрушения, сообщила КГГА.

Самая сложная ситуация сложилась в Святошинском районе, где россияне полностью уничтожили двухэтажный дом. Также сильно поврежден многоквартирный дом.

Напомним, вчера ночью россияне запустили по Украине 215 ракет и дронов. ПВО уничтожила 48 ракет и 64 беспилотника, 68 дронов локально потеряны из-за действия РЭБ.