Мир фото Кольцевую область галактики Млечный Путь может населять разумная жизнь - невероятное открытие

2020-12-24 15:14 70

Команда исследователей из Калифорнийского технологического института, NASA и высшей школы Сантьяго разработали модель для расчета вероятного места существования внеземных цивилизаций.

За основу они использовали галактическую имитационную модель, которая учитывает вероятность абиогенеза (появление живой природы из неживой), скорость эволюционных изменений, а также вероятность гибели цивилизации. Как оказалось, последний параметр является наиболее весомым. Астрофизики объяснили, что люди и животные разрушают окружающую их среду и если внеземные цивилизации возникли, большинство из них, скорее всего, уже уничтожили сами себя.

Результаты исследования показали, что наиболее вероятно инопланетные цивилизации населяют кольцевую область Млечного Пути, расположенную в четырех тысячах парсеков от центра Галактики (один парсек равен 3,2 светового года). При этом вероятность присутствия сложных форм жизни уменьшается при удалении от указанного места.

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