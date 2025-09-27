Світ NASA оприлюднило перше детальне зображення карликової галактики поблизу Чумацького Шляху

2025-09-27 12:30

NASA оприлюднило зображення зоряного пейзажу, зроблене космічним телескопом Хаббл. На світлині зображено скупчення N11 у Великій Магеллановій Хмарі - карликовій галактиці поблизу Чумацького Шляху, розташованій на відстані близько 160 тисяч світлових років від Землі.

Попри те, що маса цієї галактики становить лише 10–20% від маси Чумацького Шляху, вона є найбільшою серед наших найближчих космічних "сусідів". У її надрах містяться області активного зореутворення. N11 -друга за величиною серед них - стала об’єктом багаторічних досліджень Хаббла.

Фахівці NASA пояснюють, що яскраві молоді зорі випромінюють потужне ультрафіолетове світло, яке освітлює газові хмари та створює згустки пилу. На оприлюдненому фото можна побачити ці процеси у всій красі.

Знімок поєднує результати двох спостережень із різницею у 20 років. Вперше телескоп вивчав N11 у 2002–2003 роках, коли астрономи каталогізували зорі з масами від 10% маси Сонця до гігантів, що у сотні разів перевищують його. Другий набір даних отримали завдяки найсучаснішій камері Хаббла, яка дозволила чітко зафіксувати структури космічного пилу та надала новий погляд на процеси, що відбуваються у зоряному скупченні.